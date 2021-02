Sister Wives-Star Christine Ruth Brown (48) spricht über ihre Vergangenheit! Die Blondine ist die dritte Frau des polygamen TV-Stars Kody Brown (52) – die beiden haben sich 1994 das Jawort gegeben. Christine und Kody haben mittlerweile sechs gemeinsame Kinder: Fünf Mädchen und einen Jungen. Dieses polygame Familienmodell war für Christine allerdings nichts Neues – sie ist tatsächlich so aufgewachsen. Ihre Großeltern wurden einst sogar wegen Bigamie verhaftet.

Von ihren polygamen Wurzeln berichtete Christine in der Familienbiografie "Becoming Sister Wives". Sie habe sich ihre ganze Kindheit über so bedeckt wie möglich gehalten, wenn es um Details zu ihrer Familienkonstellation ging: Sie hatte zwei Mütter und einen Vater, was zu damaliger Zeit noch ungewöhnlicher gewesen sei als heute. Ihr Vater habe immer befürchtet, dass man die Familie trennen könnte. "Als ich acht war, wurde sein Leben auf den Kopf gestellt, weil seine Eltern wegen Bigamie verhaftet und ins Gefängnis gebracht worden waren", erinnerte sich Christine an diese Zeit zurück. Sie wurden kurze Zeit später wieder entlassen, dennoch lebten seitdem alle in ständiger Angst.

Anfangs waren Christines Großeltern davon ausgegangen, dass die Verhaftung nur symbolischen Charakter gehabt habe, aber nach einiger Zeit erfuhren sie, dass die Behörden erneut gegen sie ermitteln. "Daraufhin floh mein Opa und versteckte sich. Alle meine Omas trennten sich und zogen mit ihren jeweiligen Kindern in unterschiedliche Bundesstaaten", erzählte die Amerikanerin weiter. Ihr Vater habe lange Zeit nichts von seinen Geschwistern gehört.

Instagram / janellebrown117 Kody Brown mit seinen Ehefrauen Robyn, Meri, Christine und Janelle

Instagram / christine_brownsw Christine Ruth Brown, Reality-Star

Instagram / christine_brownsw Christine Ruth Brown, "Sister Wives"-Darstellerin

