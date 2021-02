Kim Kardashian (40) lässt den Valentinstag nicht sausen! Bei dem Keeping up with the Kardashians-Star und Kanye West (43) hängt der Haussegen nach sieben Ehejahren gerade ziemlich schief. Die Reality-Beauty und der Rapper lebten bereits seit geraumer Zeit getrennt voneinander und sollen kaum noch Kontakt haben. Kürzlich wurde sogar bekannt, dass der Musiker so schnell wie möglich die Scheidung will. Den bevorstehenden Valentinstag wird Kim aber trotzdem nicht alleine feiern.

Ein Insider hat gegenüber People verraten, dass die 40-Jährige am 14. Februar die Zeit mit ihrer Familie genießen will. "Sie hat eine Valentinstagsfeier mit ihren Kindern und ihrer Familie geplant. Sie organisiert gern besondere Dinge für die Kinder", schilderte die Quelle. Kim habe aktuell keinen Kontakt zu Kanye und konzentriere sich ausschließlich auf ihre Zukunft. Der Insider berichtete: "Kim und Kanye leben weiterhin getrennt", sagte die Quelle und enthüllte, die Unternehmerin habe "einen Plan zur Scheidung und werde Letztere einreichen, sobald sie bereit dazu ist".

Im Januar hatten mehrere Quellen bereits bestätigt, dass die beiden planen, sich scheiden zu lassen. Laut des Insiders wolle Kim die Scheidung nach Ausstrahlung der letzten Staffel "Keeping Up with the Kardashians" am 18. März einreichen. Die vierfache Mutter wisse genau, wie sie ihr Leben nun gestalten will: "Sie möchte weiterhin in Los Angeles leben, ihren Kindern das beste Leben ermöglichen und sich auf ihre Arbeit konzentrieren."

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit ihren Kindern Saint, Psalm, Chicago und North

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Kanye West mit ihren Kindern North, Saint, Chicago und Psalm, 2019

Getty Images Kim Kardashian und Kanye West

