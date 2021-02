Ihr Bäuchlein wird immer größer! Ende vergangenen Jahres hat Sängerin Cassie (34) ihre Fans mit einer freudigen Nachricht überrascht: Die Ex von P. Diddy (51) ist ein Jahr nach der Geburt ihres ersten Kindes wieder schwanger. Im Netz hat sie seit der Verkündung nur wenige Einblicke in ihre Schwangerschaft geteilt. Doch nun machte sie mal wieder eine Ausnahme: Cassie präsentierte ihren Fans ganz stolz ihren Babybauch!

Vor wenigen Tagen teilte die 34-Jährige ein ziemlich witziges Foto von sich in ihrer Instagram-Story, auf dem sie ganz offensichtlich gerade ihre Me-Time genießt. In gemütlichen Klamotten und mit einer halbdurchsichtigen Pflegemaske im Gesicht posierte sie vor einem Spiegel. Doch der wahre Hingucker auf dieser Aufnahme ist ganz eindeutig ihr Babybauch! Mit einem kurzen Shirt und Shorts setzt die "Me & U"-Interpretin diesen besonders gekonnt in Szene.

Dass Cassie jetzt wieder so einen großen Bauch mit sich herumträgt, dürfte für sie etwas ungewohnt sein. Erst im Sommer vergangenen Jahres hatte die Musikerin noch von ihrem tollen After-Baby-Body geschwärmt. "Das bin ich heute, sieben Monate nach der Geburt. Ich fühle mich wirklich gut, ich bin gesund und arbeite an meinen Kräften", hatte sie zu einem damaligen Netzbeitrag geschrieben.

Instagram / cassie Cassie, Sängerin

Instagram / cassie Cassie und ihre Tochter Frankie im Juli 2020

Instagram / cassie Cassie, Musikerin

