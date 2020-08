Sie ist stolz auf ihren Körper! Im vergangenen Dezember wurde der Alltag der US-amerikanischen Sängerin Cassie (33) und ihrem Mann Alex Fine komplett auf den Kopf gestellt – denn: Ihre erste gemeinsame Tochter Frankie kam zur Welt. Seitdem gaben die stolzen Eltern ihrer Community schon ein paar Eindrücke ihres neuen Familienglücks auf den sozialen Medien. Doch diesen Anblick bekamen die Fans bis jetzt noch nicht zu Gesicht: Cassie präsentierte jetzt ihren After-Baby-Body!

"Das bin ich heute, sieben Monate nach der Geburt. Ich fühle mich wirklich gut, ich bin gesund und arbeite an meinen Kräften", schrieb Cassie nun in ihrer Instagram-Story. In dem kurzen Clip setzte die 33-Jährige ihren flachen Bauch in einem gelben BH und einer aufgeknöpften Jeans in Szene. "So etwas habe ich schon lange nicht mehr gepostet, aber ich bin sehr stolz auf mich", freute sie sich über die verlorenen Schwangerschaftspfunde und drückte ihre Faszination aus: "Der weibliche Körper ist wirklich eine erstaunliche Sache."

Allerdings habe die "Official Girl"-Interpretin anfangs sehr viel Druck auf sich selbst ausgeübt. "Ich kämpfte einige Monate damit", berichtete Cassie. Schließlich habe sie sich aber dafür entschieden, ihre Gewichtsabnahme mit weniger Stress und gesunden Methoden anzugehen.

Instagram / cassie Cassie und ihre Tochter Frankie im Juli 2020

Getty Images Cassie in Los Angeles im Mai 2018

Instagram / alexfine44 Cassie und ihr Ehemann Alex Fine



