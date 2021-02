Harvey (18) geht es gut in seinem neuen Zuhause! Bis vor Kurzem lebte der Sohn von Katie Price (42) gemeinsam mit seinen Geschwistern zu Hause. Der Teenager leidet seit der Geburt an dem Prader-Willi-Syndrom, was dafür verantwortlich ist, dass er fast blind und übergewichtig ist. Um unabhängiger zu werden, zog der 18-Jährige kürzlich in sein erstes eigenes Haus. Katie berichtet nun, wie es Harvey dort geht und ob er schon Fortschritte gemacht hat.

Katie verriet bei einem Videocall mit Loose Women, dass es Harvey gut geht und er sogar an Gewicht verloren hat. "Ich denke, er hat tatsächlich abgenommen. Er ist normalerweise nachts unruhig und steht auf, um zu essen", erzählte die 42-Jährige. Katie habe jedoch mit Absicht nichts in die Schränke getan, an die Harvey rankommt, sodass er in der Nacht nichts essen kann. Sie schilderte weiter: "Außerdem knallen dort nicht alle Türen, sodass er es ruhig hat. Das hilft ihm, diesen Übergangsschritt zu machen."

Harvey befindet sich aktuell in einem Haus gegenüber von Katie, wo er lernen soll, unabhängiger zu werden und das Alleine-Leben zu üben. Ab Mai soll Katies Sohn dann in eine Wohngemeinschaft drei Stunden entfernt ziehen. Davor hat die fünffache Mutter bereits jetzt Angst: "Ich weiß, dass er nicht für immer weg ist, aber wenn die Kinder ausziehen, hat man diese Angst."

Instagram / katieprice Harvey und Katie Price

Instagram / officialmrharveyprice Harvey und Katie Price im November 2020

Instagram / katieprice Katie Price, Reality-TV-Star

