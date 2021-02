So sieht es in Harvey Price' (18) ersten eigenen vier Wänden aus! Der Sohn des ehemaligen Models Katie Price (42) lebte bis zuletzt bei seiner Mutter und seinen Geschwistern – doch nun ist er ausgezogen. Der Teenager, der seit seiner Geburt am Prader-Willi-Syndrom leidet, wohnt nun in seiner ersten eigenen Bleibe. Durch den Auszug soll er ein Stück weit selbstständiger werden. Wie genau das aussieht, zeigt Katie ihren Fans in einem Video.

In einem neuen YouTube-Clip führen Mama und Sohn ihre Follower durch das zweistöckige Haus, in dem der 18-Jährige mittlerweile wohnt. "Wir müssen es für ihn noch wohnlicher einrichten, aber wir haben schon viel gemacht", erklärt die Britin. Neben einer geräumigen Küche und einem Bad kann sich Harvey in einem Wohnzimmer und Schlafzimmer ausbreiten. "Hier hast du alles, um unabhängiger zu sein. Und dir gefällt es hier, oder?", freut sich die fünffache Mutter für ihren Sohn.

Um immer noch ein Auge auf ihren Sohn haben zu können, hat Katie ein paar Kameras in dem Haus angebracht. Zudem werde ein Pfleger, der seit sieben Jahren bei der Betreuung des Schülers hilft, sich dort um ihn kümmern, wie die TV-Bekanntheit im Gespräch mit Us Weekly erklärt. "Das ist der Beginn seines unabhängigen Lebens", schildert sie.

