Anfang des Jahres wurde bekannt, dass Katie Price' (42) Sohn Harvey (18) in ein Wohnheim mit Vollzeit-Pflege ziehen wird. Der Teenager leidet an dem Prader-Willi-Syndrom, das unter anderem zu Fettleibigkeit und einer geistigen Unterentwicklung führt und soll in der Einrichtung lernen, ein "unabhängiges Leben" zu führen und soziale Kontakte zu knüpfen. Damit er das Alleine-Leben schon einmal üben kann, hat Katie ein Haus organisiert, das mit zahlreichen Kameras ausgestattet ist.

"Ich habe ihm gerade sein eigenes kleines Haus hergerichtet. Es ist auf der gegenüberliegenden Straßenseite und hat überall Kameras", erklärte die 42-Jährige gegenüber US Weekly. Ein Pfleger, der den Teenager seit sieben Jahren von der Schule kennt, betreut ihn dort. Die Reality-TV-Beauty berichtete außerdem: "Er hat seine eigene Küche. Es ist ein Haus mit drei Schlafzimmern. Das ist der Beginn seines unabhängigen Lebens." Doch die Blondine wolle es langsam angehen, um Harvey nicht das Gefühl zu geben, sie wolle ihn wegschicken. Schließlich sei es nur sein neues Heim auf Zeit, bis er im Mai in eine Wohngemeinschaft, die drei Stunden entfernt liegt, ziehen wird.

Das ehemalige Boxenluder will, dass es Harvey in seinem neuen Zuhause richtig gut geht. Deshalb schenkte Katie ihrem ältesten Sohn bereits ein neues Bett. Der Rest seiner Einrichtung bleibt noch eine Überraschung: "Er ist schon gespannt, wie sein Zimmer aussehen wird und ob er eine Küche hat. Er glaubt wahrscheinlich, dass ich es mit vielen Dingen fülle... Aber das werde ich nicht!"

Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price und ihr Sohn Harvey als Baby

Anzeige

Instagram / katieprice Harvey und Katie Price

Anzeige

Instagram / katieprice Harvey Price mit seiner Mutter Katie Price im November 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de