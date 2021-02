Fiona Erdmann (32) macht sich keinen Body-Druck – und das ist wohl auch dank ihres Verlobten Moe so! Seit August ist die ehemalige Germany's next Topmodel-Teilnehmerin Mutter eines Sohnes. 30 Kilo hat sie in der Schwangerschaft zugenommen. Die sind zwar noch immer nicht komplett runter, aber die Schönheit fühlt sich trotzdem pudelwohl in ihrem Körper. Und wenn es nach ihrem Partner geht, können die Schwangerschaftspfunde ruhig bleiben. Denn Moe steht total auf Fionas Rundungen!

Auf Instagram schwärmt die 32-Jährige jetzt von ihrem Verlobten und bezeichnet die Beziehung zu ihm als "extrem entspannt, ehrlich und liebevoll". "Und das Beste ist, dass er mich liebt, wie ich bin – ob nun mit ein paar Kilos mehr oder weniger. Offen gesagt, findet er meine neuen Kurven sogar gut", freut Fiona sich.

Die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin selbst findet sich hingegen nicht immer erotisch. "Bei mir kommt es hauptsächlich darauf an, was ich trage, ob ich mich mit meinen neuen Kurven selbst sexy finde", erklärt sie in ihrem Post und verrät auch gleich, was für Kleidung sie am liebsten an sich mag: "Je figurbetonter, sportlicher und enger die Sachen sind, desto besser fühle ich mich."

