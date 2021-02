Da wird einem ja schon beim bloßen Hinschauen kalt! Bilder im Schnee sind zu dieser Jahreszeit keine Seltenheit und deshalb momentan ein echter Trend im Netz. Neben vielen Influencern wurden aber jetzt wohl auch ganz offensichtlich Hollywoodstars damit angesteckt. Vanessa Hudgens (32) hat sich dafür allerdings im wahrsten Sinne des Wortes besonders cool in Schale geworfen: Die Schauspielerin posierte unter anderem in einem knappen Badeanzug im Schnee!

Von wegen dicker Pullover und kuschelige Ski-Unterwäsche – die 32-Jährige setzte lieber auf den bewährten Sex-Appeal. Auf ihrer Instagram-Seite teilte die Beauty nämlich vor wenigen Tagen einen besonders heißen Winterschnappschuss von sich. In einem schwarzen Badeanzug mit tiefem Ausschnitt, einem offenen Daunenmantel und knallgelben Moonboots posiert die Schauspielerin auf der Aufnahme inmitten des Schneegestöbers.

Doch diese Bild-Idee kommt nicht von ungefähr – Vanessa gab offen zu, dass sie sich von einem Model inspirieren ließ. "Ich habe gesehen, dass Jasmine Sanders einen Badeanzug im Schnee trägt, also habe ich auch einen Badeanzug im Schnee getragen", betitelte sie ihren Beitrag. Was sagt ihr zu diesem Beitrag? Stimmt in der Umfrage ab.

Getty Images Vanessa Hudgens bei einer Premiere am Broadway, Februar 2020

Instagram / vanessahudgens Vanessa Hudgens, Schauspielerin

Instagram / goldenbarbie Jasmine Sanders, Model

