Wer denkt sich eigentlich die Hinweise zu den The Masked Singer-Promis aus? In wenigen Tagen ist es endlich so weit: Die verrückte Rateshow startet bereits in die vierte Staffel. Dann können die Zuschauer wieder versuchen zu erraten, welche Stars sich unter den zehn Kostümen verstecken. Helfen sollen dabei die Clips mit den oftmals mehr als kniffligen Tipps. Aber wie entstehen diese Indizien-Videos überhaupt?

Das klärt nun der Executive Producer Nathalie Zizler bei einer Pressekonferenz auf, bei der auch Promiflash anwesend ist. Die Hinweise auf die kostümierten Promis können sich natürlich nur diejenigen ausdenken, die die Identitäten der Kandidaten kennen – und das ist bekanntermaßen jedes Mal ein gut gehütetes Geheimnis. Der Kreis der Indizien-Erfinder sei dementsprechend klein. "Es gibt nur ein, zwei Leute, die sich damit beschäftigen und die googeln und machen und tun, um herausfinden, welcher Prominente 1984 um 14:35 Uhr wo Kaffee getrunken hat, um das in die Indizien einzubauen", erklärt die Produzentin.

Tatsächlich sind die "The Masked Singer"-Indizien selbst für echte Ratefüchse oftmals eine ziemliche Herausforderung. Bei so manchem Zuschauer kommen so schwere Hinweise allerdings gar nicht gut an. Vor allem die Rate-Clips von Jochen Schropp (42) und Veronica Ferres (55) sorgten in der vergangenen Staffel für Verdruss bei einigen Fans.

ProSieben/Willi Weber Der "The Masked Singer"-Monstronaut

ProSieben / Willi Weber Die Schildkröte bei "The Masked Singer"

ProSieben/Willi Weber Veronica Ferres als "The Masked Singer"-Biene

