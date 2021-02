Ist Dr. Dre (55) wieder weg vom Single-Markt? Der Hip-Hop-Produzent war seit 24 Jahre mit seiner Frau Nicole Young (51) verheiratet, als das Paar im vergangenen Sommer seine Trennung bekannt gab. Als Grund für das Ehe-Aus gaben die Eltern von zwei Kindern unüberbrückbare Differenzen an. Hat Dr. Dre gut ein halbes Jahr später nun etwa jemand Neues in sein Herz gelassen? Er wurde bei einer Date-Night mit einer unbekannten Frau gesehen.

Der 55-Jährige genoss mit der Schönheit offenbar ein gemeinsames Abendessen in einem Restaurant in West Hollywood. Fotos zeigen, wie die beiden ein Steakhouse verlassen und mit reichlich Abstand zueinander in einem wartenden Auto verschwinden. Während der Rapper ein lässiges schwarzes Outfit trug, hatte seine Begleitung sich für das Date ganz besonders gestylt: Unter einem Anzug trug sie nicht etwa ein Hemd oder ein Shirt, sondern lediglich einen transparenten BH.

In welcher Beziehung die beiden zueinanderstehen, ist nicht bekannt – was die Aufnahmen dafür aber auf jeden Fall beweisen: Dr. Dre ist nach seinem Hirn-Aneurysma wieder fit! Der US-Amerikaner war Anfang des Jahres mit einer gefährlichen Gehirnblutung in ein Krankenhaus eingeliefert worden und lag auf der Intensivstation. Nach rund zwei Wochen konnte er wieder nach Hause.

007 / Photographer Group / MEGA Dr. Dre (r.) mit einer unbekannten Frau

MEGA732574_001 Dr. Dre mit einer unbekannten Frau

Getty Images Dr. Dre 2015 in Kalifornien

