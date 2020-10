Dieser Liebesbeweis geht unter die Haut! Zwischen Jennifer Frankhauser (28) und ihrem Freund Steffen könnte es momentan wohl kaum besser laufen: Nachdem sich ihre Wege vor wenigen Monaten trennten, haben sich die Influencerin und ihr Schatz wieder versöhnt – und scheinen sich seitdem ihrer Liebe sicherer zu sein denn je. Mitte September entschlossen sie sich sogar, zusammenzuziehen. Doch nun gehen Jenny und Steffen sogar noch einen Schritt weiter: Sie lassen sich ihre Namen gegenseitig auf der Haut verewigen!

Auf Instagram teilte die 28-Jährige eine Reihe von Schnappschüssen, die ihren Besuch eines Tattoo-Studios dokumentieren und auch das Ergebnis zeigen: Auf Jennys Handgelenk ist der Name ihres Freundes in einer schwarzen Schnörkelschrift tätowiert. Im selben Stil ziert ihr Name seinen Unterarm. Zwischen den beiden scheint es also wirklich ernst zu sein – das macht die diesjährige Promi Big Brother-Teilnehmerin auch in der Bildunterschrift deutlich.

Darin widmet Jenny ihrem Schatz liebevolle Worte und lässt ihre gemeinsame Zeit Revue passieren: "Als ich dich kennenlernte, hatte ich die Hoffnung, dass es da draußen einen Menschen gibt, der zu mir passt, längst aufgegeben. Du hast mich davon überzeugt und mir bewiesen, dass es die wahre Liebe gibt und dass du dieser Mensch bist, der mich vollendet." Zudem bedankt sie sich bei Steffen dafür, dass er ihre Liebe nie aufgegeben habe.

