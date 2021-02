Das Baby von Vanessa Tamkan (23) kündigt sich an! Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin und ihr Mann Roman erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Seit Bekanntgabe der frohen Botschaft hält die Influencerin ihre Fangemeinde auf dem Laufenden – und auch jetzt, in den letzten Etappen ihrer Schwangerschaft, gibt die Beauty ausführliche Updates zu ihrem Zustand. Nun verrät Vanessa: Sie hat schon wieder starke Vorwehen!

In ihrer Instagram-Story berichtet die 23-Jährige von einer unerholsamen Nacht. "Heute Nacht wurde ich mal wieder von starken Vorwehen geweckt", erzählt die werdende Mutter. Um fünf Uhr morgens hätten die Schmerzen eingesetzt und erst zwei Stunden später sei Vanessa wieder zur Ruhe gekommen – dabei habe ihr ein entspannendes Bad geholfen. Scheint fast so, als dürfte es bis zur Geburt nicht mehr besonders lange dauern.

Schon seit einiger Zeit hat das Model Vorwehen. Zum Glück sind die meisten Vorkehrungen für den Ernstfall bereits getroffen – wie Vanessa vor wenigen Tagen auf Instagram offenbarte, hat sie bereits alles für die Geburt und das Wochenbett vorbereitet.

Instagram / vanessa.tamkan Roman und Vanessa Tamkan im Dezember 2020

Instagram / vanessa.tamkan Vanessa Tamkan, ehemalige GNTM-Kandidatin

Instagram / vanessa.tamkan Vanessa Tamkan, Ex-Castingshow-Teilnehmerin

