Danni Büchner (42) und Ennesto Monté (46) schweben auf Wolke sieben! Im November gaben die Goodbye Deutschland-Auswanderin und der Musiker ihre Liebe bekannt. Seitdem geben die beiden ihren Fans auf Social Media regelmäßig Updates aus ihrem Liebesleben – auch wenn es mal nicht so gut läuft: Vor wenigen Wochen machte Ennesto Andeutungen, dass es in der Beziehung mit Danni krisele. Doch spätestens als die beiden wieder verliebte Pärchen-Pics gepostet hatten, waren die Trennungsgerüchte wieder vom Tisch. Und auch am heutigen Valentinstag zeigen Danni und Ennesto, wie glücklich sie miteinander sind!

In ihrer Instagram-Story postete Danni ein Bild, auf dem sie Ennesto liebevoll küsst. Dazu schrieb die fünffache Mutter: "Fröhlichen Valentinstag." In einer weiteren Sequenz erklärte sie, dass man gerade in einer Beziehung aufmerksam zueinander sein und sich nette Wörter sagen sollte. Ennesto kam dem auf jeden Fall nach: Der ehemalige Promis unter Palmen-Kandidat schrieb in seiner Story: "Dir mein Schnucki wünsche ich einen schönen Tag. Du bist sehr aufmerksam und eine tolle Frau. Ich mag dich sehr."

Zwischen der 42-Jährigen und ihrem drei Jahre älteren Partner scheint es immer ernster zu werden. Als ein neugieriger Fan bei Ennesto vor wenigen Tagen im Rahmen einer Instagram-Fragerunde nachhakte, ob Letzterer sich eine Verlobung mit Danni vorstellen könnte, antwortete der gebürtige Serbe: "Das schließe ich tatsächlich nicht aus, aber momentan denken wir beide nicht daran."

Instagram / dannibuechner Ennesto Monté und Danni Büchner im Januar 2021

TVNOW / 99pro media Ennesto Monté und Danni Büchner bei "Goodbye Deutschland"

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner und Ennesto Monté im November 2020

