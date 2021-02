Hui, wenn das mal keine heißen Einblicke sind! Im vergangenen Sommer plauderte Richard Heinze (23) gegenüber Promiflash aus, Model Caroline Einhoff (29) zu daten. Bei einer locken Romanze blieb es aber nicht, bereits seit einem halben Jahr sind der Ex-Köln 50667-Star und die Schönheit offiziell ein Paar und wohnen sogar schon zusammen. Wie glücklich die beiden sind, zeigen ihre zahlreichen Postings auf Social Media. Nun nahmen die Turteltauben ihre Fans sogar mit zu sich ins Bett.

Na, da knistert es aber gewaltig! Auf Instagram veröffentlichte Caro einen 15-sekündigen Clip von sich und Richard. Eng umschlungen und knutschend liegen sie im Bett ihrer Kölner Penthouse-Wohnung und genießen die Morgenstunden. "Ich weiß nicht, aber besessen voneinander zu sein, klingt ziemlich heiß für mich", betitelte die 29-Jährige das Video mit erotischen Worten.

Das Video strahlt Harmonie pur aus. Und auch sonst soll es in Caros und Richards Beziehung total friedlich zugehen, wie der 23-Jährige gegenüber Promiflash beteuerte: "Also klar, gibt es mal die eine oder andere Differenz bei einem Thema. Aber dann sprechen wir halt konstruktiv und ehrlich miteinander und schreien uns nicht gleich an." Einen richtigen Streit habe es bisher zwischen ihnen noch gar nicht gegeben.

Anzeige

Instagram / richard_heinzee Richard Heinze und Caroline Einhoff

Anzeige

Instagram / caroeinhoff Caroline Einhoff und Richard Heinze, Februar 2021

Anzeige

Instagram / caroeinhoff Caroline Einhoff und Richard Heinze

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de