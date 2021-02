Brenda Patea (27) lüftet das große Geheimnis! Vergangenen Herbst überraschte die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin ihre Fans mit der Nachricht, dass sie ein Kind von ihrem Ex Alexander Zverev (23) erwartet. Inzwischen dauert es auch gar nicht mehr allzu lange, bis sie ihr Baby zum ersten Mal in den Armen halten kann: Die werdende Mutter befindet sich schon in der 36. Schwangerschaftswoche. Kurz vor der Geburt enthüllte Brenda jetzt noch ein letztes Detail: Es wird ein Mädchen!

Via Instagram veröffentlichte die Mami in spe jetzt ein hübsches Babybauch-Update. Dazu verfasste sie einen emotionalen Text: "Ich habe von dir geträumt, ganz häufig – lange bevor ich dein Herzchen zum ersten Mal habe pochen sehen." Weiter schreibt Brenda: "Dabei wurde mir ganz warm ums Herz. Nun ist es bald soweit und wenn es für mich eine Definition von Glück gibt, dann bist du es schon jetzt." In den letzten Zeilen versteckt sich dann die Geschlechterenthüllung: "Meine wunderbare Tochter, ich kann es kaum erwarten, dich endlich in meinen Armen zu halten."

Ob Alex das Geschlecht wohl auch erst über diesen Beitrag erfahren hat? Erst vor ein paar Stunden teilte Brenda in ihrer Story offen gegen Alex aus – und erklärte, er habe sich schon seit ein paar Monaten nicht mehr bei ihr gemeldet. Der Tennis-Profi hatte zuvor in einem Interview behauptet, dass es gut zwischen ihnen laufen würde und wie glücklich er über sein baldiges Vaterglück sei.

Instagram / brendapatea Brenda Patea in der 33. Schwangerschaftswoche

Instagram / brendapatea Brenda Patea im November 2020

Instagram / brendapatea Brenda Patea und Alex Zverev

