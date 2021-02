Besiegeln sie damit ihren Neuanfang? Vor zwei Jahren trennten sich Khloé Kardashian (36) und Tristan Thompson (29), nachdem der Basketballer seine hochschwangere Freundin betrogen hatte. Doch seit einigen Monaten scheint es so, als würden die beiden ihrer Liebe noch einmal eine Chance geben – wohl nicht zuletzt aufgrund ihrer gemeinsamen Tochter True (2). Und die Indizien verdichten sich: Kurz vor dem Tag der Liebe überraschte Tristan seine Khloé mit etlichen Herz-Luftballons!

Am vergangenen Freitag teilte die 36-Jährige ein Pic in ihrer Instagram-Story, auf dem viele weiße, rote und pinke Herzchen-Luftballons zu sehen sind. Aufmerksame Fans entdecken ein besonderes Detail aber schnell: Der Keeping up with the Kardashians-Star verlinkte auf der Aufnahme ihren On-Off-Freund Tristan. Ganz offensichtlich hatte der Basketball-Profi seine Liebste damit überrascht. Ein Zeichen dafür, dass es bei dem Pärchen wieder richtig gut läuft?

Mit Sicherheit, wie nun auch eine Quelle gegenüber People bestätigte. "In den vergangenen Monaten hat Tristan Khloé wirklich gezeigt, dass er sich verändert hat. Er ist ein wirklich guter Vater und Partner", verriet der Insider. Die Unternehmerin habe immer gehofft, dass so etwas geschehen werde: "Es war sehr wichtig für sie, ihre Familie zusammenzuhalten – vor allem True zuliebe!"

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashians Luftballons von Tristan Thompson

Instagram / realtristan13 Tristan Thompson mit Khloé Kardashian und Tochter True

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, Töchterchen True und Tristan Thompson

