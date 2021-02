Steckt unter dem XXL-Kostüm auch ein XXL-Promi? Am kommenden Dienstag startet bereits die vierte Staffel von The Masked Singer – moderiert wird der musikalische Ratespaß von Matthias Opdenhövel (50). Eines der zehn neuen Kostüme bricht dabei einen Rekord. Mit einer Größe von 2,5 Metern ist der Monstronaut das bisher größte "The Masked Singer"-Kostüm. Viele Fans sind sich jetzt schon sicher, dass unter der riesigen Verkleidung auch ein hochgewachsener Star stecken muss. Im Netz wird daher bereits fleißig gerätselt, wer den Monstronauten verkörpern könnte.

Auf Twitter hat das Rätselraten schon längst begonnen: Einige User glauben, dass das 20 Kilogramm schwere Rekordkostüm nur von einem großen und kräftigen Sportler getragen werden kann. Zu den Top-Tipps gehören daher Dirk Nowitzki (42) und Pascal Hens (40) – beide sind über zwei Meter groß. In der ProSieben-App liegt Basketballstar Dirk bei der Abstimmung inzwischen sogar ganz vorn. Aber auch über einige andere Promis, die die 1,90 Meter knacken, wird im Netz eifrig diskutiert. Thomas Gottschalk (70), David Hasselhoff (68) oder auch Seal (57) sind zum Beispiel im Rennen.

Aber liefert die Kostümgröße wirklich einen glaubhaften Hinweis auf den Promi, der darunter steckt? Immerhin führen die "The Masked Singer"-Macher ihre Zuschauer gern mal an der Nase herum und tricksen hierzu auch bei den Kostümmaßen. In der zweiten Staffel versteckte sich zum Beispiel der 1,79 Meter große Mike Singer (21) in dem gerade einmal 1,50 Meter großen Wuschelkostüm.

ProSieben / Willi Weber Der "The Masked Singer"-Monstronaut und Matthias Opdenhövel

Getty Images Sport-Star Dirk Nowitzki

ProSieben/Willi Weber Mike Singer als "The Masked Singer"-Wuschel

