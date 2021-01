Welcher Star könnte bloß unter diesem Kostüm stecken? Das große The Masked Singer-Rätselraten geht wieder los! Am 16. Februar startet die vierte Staffel der beliebten Gesangsshow mit den kostümierten Promis. Am Dienstagmorgen wurden nun schon die ersten drei Masken enthüllt: der Dino, das Einhorn und der Monstronaut. Vor allem Letzterer ist etwas ganz Besonderes, denn: Der Monstronaut ist das bisher größte Kostüm bei "The Masked Singer"!

Auf der offiziellen The Masked Singer-Presseseite gibt es bereits erste Infos zu den drei neuen Masken. In den Eckdaten zum Monstronauten heißt es: "Mit seinen 1,60 Meter langen Armen, den 2 Meter breiten Flügeln und einer Gesamthöhe von 2,50 Metern hat der Monstronaut bereits seine Eltern, Monsterchen und Astronaut, überholt – und ist das größte 'The Masked Singer'-Kostüm Deutschlands." Da stellt sich jetzt natürlich die Frage: Ist die Verkleidung derart riesig, weil ein supergroßer Promi darunter steckt? Oder ist es vielleicht doch nur ein Ablenkungsmanöver?

Schließlich täuscht das "The Masked Singer"-Team seine Fans gerne mal! Wir erinnern uns an die vergangene Staffel: Alle dachten, dass unter dem Ballerina-Nilpferd eine elegante Promi-Dame stecken würde, tatsächlich war es am Ende aber ein Mann mit einer supertiefen souligen Stimme: TV-Koch Nelson Müller (41). Was denkt ihr: Steckt unter dem Monstronauten ein großer Star? Stimmt ab!

ProSieben/Willi Weber Matthias Opdenhövel mit "The Masked Singer"-Monstronaut, -Dino und -Einhorn

Christoph Hardt / Future Image / ActionPress Carolin Kebekus, Ruth Moschner und Rea Garvey bei "The Masked Singer" 2020

ProSieben/Willi Weber Nelson Müller als "The Masked Singer"-Nilpferd

