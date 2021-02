Walentina Doronina ist seit ihrer Teilnahme an Ex on the Beach erfolgreich auf Social Media unterwegs und lässt ihre 45.000 Fans täglich an ihrem Leben teilhaben. So etwa kürzlich, als die Reality-TV-Kandidatin mehrere Tage mit einer Erkältung und schlimmen Zahnschmerzen kämpfte. Nun meldete sich die TV-Bekanntheit nach einer schlaflosen Nacht total verheult bei ihren Followern im Netz. Gegenüber Promiflash hat Walentina verraten, was ihr Schreckliches widerfahren ist.

"Gestern war einer der schlimmsten Tage in meinem Leben! Mein Instagram-Account wurde gehackt und ich hatte kein Zugriff mehr auf meinen Account", berichtete die 20-Jährige im Promiflash-Interview. Eigentlich habe Walentina nur ihr Konto verifizieren lassen wollen, doch durch einen Klick auf einen vermeintlichen Link von Instagram habe sie plötzlich den Zugriff auf ihren Account verloren. "Ich war psychisch mit den Nerven am Ende und bin es immer noch. Zu wissen, dass eine Person in deine Privatsphäre eindringt und alles in deinem Namen machen kann, ist einfach nur schrecklich!", beschrieb die Beauty ihre Situation.

Nachdem die Influencerin nicht mehr weiter gewusst und die ganze Nacht geweint habe, konnte der Support ihr Konto glücklicherweise wiederherstellen. Walenina betonte: "Ich bin so glücklich, dass nichts Schlimmeres mit meinem Instagram-Account passiert ist. Ich bin bis jetzt immer noch nervlich komplett am Ende." Der Hacker habe zwar alle Nachrichten gelesen, sonst ist aber offenbar alles wie vorher.

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina, Reality-TV-Star

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina, ehemalige "Ex on the Beach"-Kandidatin

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina in Essen

