Sila Sahin (35) erinnert sich nur zu gerne an ihren großen Tag zurück! Die Schauspielerin erlebte in den vergangenen Jahren so manchen emotionalen Moment: 2018 und 2019 wurde die ehemalige GZSZ-Darstellerin Mutter ihrer süßen Söhne Elija und Noah. Wenige Jahre zuvor sagten die gebürtige Berlinerin und ihr Schatz Samuel Radlinger (28) zudem in einer romantischen Zeremonie "Ja" – ein Tag, an den Sila heute noch immer voller Freude zurückdenkt!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte die Brünette am Dienstag ein Throwback-Foto ihrer Hochzeit: Darauf posiert das frisch getraute Paar gemeinsam mit Silas Freundinnen Isabell Horn (37) und Silvia Walker bei der Feier, alle sehen glücklich und gelöst aus. Zu der Aufnahme schrieb die 35-Jährige: "Das war einer der schönsten Tage meines Lebens! Freue mich so sehr auf Zeiten, in denen wir uns alle wieder so nah begegnen können wie auf dem Bild, ohne Angst, und uns in die Arme fallen können!"

Seit das Foto bei der Hochzeit der Turteltauben aufgenommen wurde, sind inzwischen fast fünf Jahre vergangen – und Sila sieht heute doch etwas anders aus. Nicht zuletzt, weil die zweifache Mama kürzlich eine echte Styling-Verwandlung gewagt hatte: Die Beauty mit türkischen Wurzeln trägt ihre Haare nach einer verlorenen Wette jetzt in einem knalligen Pink-Rot!

Anzeige

PeterTimm/ Action Press Sila Sahin und ihr Mann Samuel Radlinger

Anzeige

Getty Images Sila Sahin im Jahr 2016

Anzeige

Instagram / diesilasahin Sila Sahin im Januar 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de