Diese Nachricht entzückte am Sonntag zahlreiche Royal-Fans: Herzogin Meghan (39) und ihr Prinz Harry (36) erwarten ein weiteres Kind! Diese niedliche Neuigkeit verkündete das Paar mittels eines süßen Statements und eines Schwarz-Weiß-Fotos – und auf diesem Schnappschuss ist an der werdenden Mutter schon eine deutliche Wölbung zu erkennen. Doch wie hat Meghan ihren Babybauch in den vergangenen Wochen eigentlich vor der Öffentlichkeit versteckt?

In den vergangenen Monaten zeigten sich Meghan und Harry aufgrund der Gesundheitslage der Öffentlichkeit vor allem in Video-Calls – doch von der Schwangerschaft dürfte da wohl kein Zuschauer etwas geahnt haben. Der Grund: Das Paar wählte den Bildausschnitt immer so, dass kein Blick auf die Körpermitte der 39-Jährigen möglich war. Wenn die beiden dann aber doch einmal von Paparazzi auf der Straße gesichtet wurden, war die Ex-Suits-Darstellerin stets in warme und weite Outfits eingepackt.

Und auch auf der Weihnachtskarte des Paares, die im Dezember 2020 veröffentlicht wurde, versteckt die ehemalige Schauspielerin ihre Wölbung gekonnt: Auf dem gezeichneten Kunstwerk posieren die Eheleute gemeinsam mit ihrem kleinen Sohn Archie Harrison (1) und zwei Hunden in ihrem Garten. Der Bauch der werdenden Mutter ist dabei jedoch von einem der Vierbeiner verdeckt.

Misan Harriman Prinz Harry und Herzogin Meghan

Getty Images Herzogin Meghan im September 2019

Twitter / themayhew Die Weihnachtskarte von Herzogin Meghan, Prinz Harry und Baby Archie

