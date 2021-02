Wagen Olivia Wilde (36) und Harry Styles (27) bereits den nächsten Beziehungsschritt? Die Schauspieler sollen nicht nur zusammen an einem Film gearbeitet haben – sondern mittlerweile auch ein Paar sein. Die Spekulationen bestätigen die Hollywoodstars bisher nicht – dafür liefern sie ihren Fans über die vergangenen Wochen zahlreiche Liebes-Hinweise. Und jetzt scheint es zwischen ihnen tatsächlich ziemlich ernst zu werden: Es sieht ganz danach aus, als würde Olivia bei Harry einziehen!

Am vergangenen Sonntag wurde die Regisseurin zunächst vor ihrem ehemaligen gemeinsamen Haus mit Ex Jason Sudeikis (45) abgelichtet. Bilder zeigen, wie sie große Koffer in ihr Auto packt – und anschließend zum Haus ihres vermeintlichen Freundes bringt. Ein Mann hilft ihr vor der Einfahrt, das schwere Gepäck auf das Anwesen zu schaffen. Ob es sich hierbei um Harry handelt, ist auf den Paparazzi-Aufnahmen schwer zu erkennen. Doch Fakt ist: Das Grundstück in den Hollywood Hills gehört auf jeden Fall dem Sänger.

Dass es sich zwischen den Stars tatsächlich um mehr handelt als eine lockere Romanze, plauderte ein People-Insider bereits vor ein paar Tagen aus: "Die beiden meinen es ernst, sie verbringen jede freie Minute miteinander." Zudem wisse die Quelle: Die zwei seien total glücklich miteinander und täten sich sehr gut.

Anzeige

007 / MEGA Olivia Wilde vor Harry Styles Anwesen, Februar 2021

Anzeige

Getty Images Jason Sudeikis und Olivia Wilde bei der Premiere von "Kodachrome"

Anzeige

Getty Images Sänger Harry Styles

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de