Harry Styles (27) und Olivia Wildes (36) Liebelei ist offenbar keine unbedeutende Romanze! Der Musiker und die Schauspielerin sollen sich bei den Dreharbeiten zu ihrem gemeinsamen Film "Don't Worry Darling" ineinander verguckt haben. Tatsächlich erwischten Paparazzi die beiden Turteltauben vor ein paar Wochen beim Händchenhalten. Zunächst hielten ihre Fans die ganze Sache für nichts Ernstes. Tatsächlich sollen Harry und Olivia sich aber ziemlich nahe stehen!

Das berichtete ein Insider aus ihrem Umfeld jetzt gegenüber People: "Die beiden meinen es ernst, sie verbringen jede freie Minute miteinander." Außerdem ist die Quelle fest überzeugt, dass Harry der frisch getrennten Olivia sehr guttut: "Sie ist total glücklich mit ihm. Er macht sie glücklich."

Erst Ende November wurde bekannt, dass Olivia und ihr langjähriger Partner Jason Sudeikis (45) sich getrennt hatten. Die Verflossenen haben zwei gemeinsame Kinder bekommen, aber nie geheiratet. Der "Kill The Boss"-Star soll sehr verletzt sein, dass seine Ex sich so schnell neu verliebt hat.

Backgrid / ActionPress Olivia Wilde und Harry Styles am Set von "Don't Worry Darling"

Getty Images Olivia Wilde bei den Spirit Awards in Santa Monica im Februar 2020

Getty Images Jason Sudeikis und Olivia Wilde

