Paulina Ljubas (24) kann nicht ohne ihren Liebsten! Kurz nach seiner Teilnahme bei Love Island lernte Henrik Stoltenberg die ehemalige Köln 50667-Laiendarstellerin kennen und lieben. Inzwischen scheinen die beiden Turteltauben unzertrennlich zu sein. Seit Neuestem ist bekannt, dass Henrik bei der neuen Promis unter Palmen-Staffel dabei ist. Für den Dreh muss der Reality-TV-Star seine Liebste nun also erstmals allein lassen – dabei macht Henriks Abwesenheit Paulina ordentlich zu schaffen!

Durch die vorherige Quarantäne vor den Dreharbeiten ist Henrik mittlerweile schon seit rund eineinhalb Monaten von Paulina getrennt. In ihrer Instagram-Story ließ die Beauty ihren Gefühlen nun freien Lauf: "Es gibt so Abende, da hab ich echt richtig Bauchschmerzen. Das fühlt sich an, als wäre man verlassen worden, obwohl man es nicht ist." Ihr Henrik-Entzug sei dabei inzwischen fast schon mit einer Art Liebeskummer zu vergleichen.

Dennoch könnte Paulina kaum stolzer auf ihren Henrik sein. Nach der Bekanntgabe der diesjährigen Kandidaten repostete die dunkelhaarige Schönheit prompt den Verkündungspost des Senders und versah ihn mit einem Herzchen-Emoji. "Ich bin so stolz auf dich und denke jeden Tag an dich", schwärmte Paulina.

