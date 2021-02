Kleiner Schock für Cathy Hummels (33)! Zusammen mit ihrem Ehemann Mats Hummels (32) hat die Influencerin einen Sohn: Ludwig (3). Im Netz zeigt sie öfter, wie sie Mutterschaft und Karriere unter einen Hut bringt. So schmiss sie beispielsweise im Januar nach einem Job im Ausland eine originelle Geburtstagsfete für ihren Kleinen. Jedoch teilt die Dachauerin nicht nur die fröhlichen Momente mit ihren Followern: Denn Cathy erzählte nun, dass ihr Söhnchen sich im Kindergarten verletzt habe!

Auf Instagram postete die 33-Jährige einen Schnappschuss von sich und Ludwig, der neben ihr sitzt und etwas geknickt nach unten schaut. Dabei fällt auf: Der Dreijährige hat ein Pflaster am Auge! Anscheinend hat er sich im Kindergarten wehgetan, weswegen er nun den Tag mit seiner Mama auf der Arbeit verbringen wird. "Ich hatte ein Fitting und dann kam der Schock-Anruf. So ein tapferer Junge und damit er nicht traurig ist, hab ich mich auch am Auge bekleben lassen", schrieb sie unter das Pic.

Tatsächlich hat sich auch Cathy aus Solidarität ein Pflaster aufgeklebt und schaute traurig in die Kamera, als sie ihren Arm tröstend um Ludwig legte. Anscheinend nimmt die Moderatorin das Leid ihres Kindes sehr mit. Und auch ihre Fans zeigten ihr Mitgefühl unter dem Foto: "Gute Besserung an den kleinen Spatz", kommentierte eine Userin.

Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy, Mats und Luwdig Hummels zu Ostern im April 2020

Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, 2021

Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels und ihr Sohn Ludwig, Januar 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de