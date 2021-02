Hat Heidi Klum (47) ein Designerstück stibitzt oder nicht? Diese Frage beschäftigte die Fans von Germany's next Topmodel in der vergangenen Folge ganz besonders. Die Modelmama trug eine schwarze Lederhose aus Marina Hoermanseders Kollektion und wollte die gar nicht wieder ablegen. Beim Fotoshooting kündigte sie gegenüber Fotograf Rankin bereits an, das schicke Teil verschwinden zu lassen – als die Designerin letztlich selbst zu Gast am Set war, erklärte Heidi, dass die Hose tatsächlich auf mysteriöse Weise abhandengekommen sei. Im Gespräch mit Promiflash klärt Marina jetzt auf, was wirklich mit ihrer Lederkreation passiert ist.

"Die Heidi hat mich tatsächlich angerufen und gesagt: 'Die Hose ist so cool, kann ich sie bitte behalten?'", verrät die Österreicherin gegenüber Promiflash. Sie habe aber schon zuvor gar nicht erwartet, das schicke Stück zurückzubekommen. "Die Hose war geschenkt, als sie bei ihr zum Styling angekommen ist. Ich wollte Heidi in dieser Hose sehen. Als ich dann gesehen habe, wie heiß diese Hose an ihr ausgesehen hat – wenn jemandem diese Hose gehört, dann Heidi", schwärmt die 35-Jährige von dem sexy Auftritt des Models.

Für die Kandidatinnen dürfte es besonders beruhigend sein, dass das Geheimnis um Heidis Outfit jetzt gelüftet ist. Immerhin hatte sie kurzerhand auch die Mädchen verdächtig, die Hose eingesteckt zu haben. "Wer von euch hat denn gestern meine Hose geklaut?", fragte die Blondine Yasmin Boulagh (19), Sarah Arend und Ana Martinović nach dem Entscheidungs-Walk, klärte direkt im Anschluss aber auf, dass es sich nur um einen Scherz gehandelt habe.

Anzeige

Instagram / heidiklum Heidi Klum

Anzeige

Getty Images Marina Hoermanseder, November 2016 in Berlin

Anzeige

Instagram / heidiklum Heidi Klum im September 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de