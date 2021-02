Oh je, dieser Schmerz sitzt noch tief! Heute Abend startet die neue Staffel von The Masked Singer – und im Vorfeld sorgte vor allem eine Maske für reichlich Aufsehen: Der Monstronaut ist eine Mischung aus den Kult-Verkleidungen Astronaut und Monsterchen und ist vor allem Moderator Matthias Opdenhövel (50) ein kleiner Dorn im Auge. Denn er verguckte sich in der ersten Season Hals über Kopf in das pinkfarbene Monster, das allerdings mit dem Astronauten durchbrannte und mit ihm den Monstronauten zeugte. Ob Matthias diesen emotionalen Rückschlag mittlerweile verkraftet hat?

In der digitalen "The Masked Singer"-Pressekonferenz zur neuen Staffel, bei der auch Promiflash anwesend ist, wird der Gastgeber auf die neue Beziehung des Monsterchens angesprochen – und so ganz scheint er seine Niederlage noch nicht verdaut zu haben. "Dankeschön, dass ihr noch mal Salz in die Wunde streut", beschwert er sich. Trotz der Enttäuschung versucht Matthias, das Ganze wie ein Mann zu nehmen: "Ich muss das ja irgendwo akzeptieren. Ein bisschen Liebe ist natürlich immer noch da für das Monsterchen, der Astronaut hat einfach auf dicke Hose gemacht [...]. Aber das Kind ist wirklich sehr attraktiv geworden, muss man einfach sagen."

Der 50-Jährige ist gespannt, ob der Monstronaut in die Fußstapfen seiner berühmten Eltern treten wird und es womöglich ebenfalls ins große Finale der Sendung schafft. Übrigens wird schon jetzt fleißig gerätselt, wer unter diesem Kostüm stecken könnte. Da die Verkleidung stolze 20 Kilogramm wiegt, vermuten die Fans, dass sich ein großer Sportler wie Dirk Nowitzki (42) oder Pascal Hens (40) darunter verstecken muss. Doch auch andere Namen wie Thomas Gottschalk (70), David Hasselhoff (68) oder Seal (57) sind im Rahmen der Spekulationen bereits gefallen.

Christoph Hardt / Future Image/ ActionPress Susi Kentikian und Matthias Opdenhövel bei "The Masked Singer"

Getty Images Matthias Opdenhövel und das Monster (Susi Kentikian) bei "The Masked Singer"

ProSieben/Willi Weber Der "The Masked Singer"-Monstronaut

