Was hätte Lucy Diakovskas (44) Mama (†) wohl zum großen No Angels-Comeback gesagt? Die Sängerin und ihre drei Kolleginnen Jessica Wahls (44), Nadja Benaissa (38) und Sandy Mölling (39) haben sich 20 Jahre nach Veröffentlichung ihrer Hitsingle "Daylight In Your Eyes" wieder zusammengetan und den Track neu aufgenommen. Zuvor hatten die Mädels lange Zeit kaum Kontakt zueinander. Lucy hat nun verraten, wie viel diese Wiedervereinigung ihrer verstorbenen Mutter bedeutet hätte.

In der RPR1-Radioshow "Liedergut" sprach die 44-Jährige jetzt mit Moderatorin Audrey Hannah über ihre im vergangenen Dezember verstorbene Mutter – nach ihrem Tod sei nun die Band für Lucy da. "Für meine Mutter war es immer unverständlich, warum wir uns nicht zusammentun können. Sie hat sich das immer gewünscht", berichtete die Musikerin. Heute denke sie manchmal, dass ihre Mutter nur deshalb gegangen sei, damit die vier Engel wieder "zueinanderfinden".

Doch wie kam es zu dem Entschluss von Lucy und Co, wieder gemeinsam Musik zu machen? Auslöser sei ein Telefonat zwischen der Rothaarigen und Sandy gewesen. Danach kam es zu einem emotionalen Moment. "Ich saß im Auto, habe Songs gehört, die ich schon fast vergessen hatte, und habe Rotz und Wasser geheult", erinnerte sich die Blondine im Bild-Interview.

