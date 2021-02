Das hat sich Justin Hartley (44) bestimmt entspannter vorgestellt! Der This Is Us-Darsteller ist Vater eines Teenagers – Isabella Justice Hartley (16). In den USA ist es üblich, dass man in diesem Alter von einem Verwandten das Autofahren beigebracht bekommt. Auch der Schauspieler gab seinem Nachwuchs bereits einige Fahrstunden und offenbarte nun in einem Interview: Justin fürchtete offenbar um sein Leben, als Isabella das Steuer übernahm!

In der Talkshow "Late Night with Seth Myers" erzählte der 44-Jährige über sein Horrorerlebnis, als er mit Isabella das Fahren übte. Nach einiger Zeit im Auto habe sich Justin langsam sicherer gefühlt und entspannt ein paar Gummibärchen genascht, während seine Tochter durch die Gegend düste. "Dann schaute ich auf und wir rasten über eine Kreuzung – mit einer roten Ampel! Total rücksichtslos", schilderte er die Furcht einflößende Erfahrung.

Letztendlich konnte Justin die Situation aber offenbar mit Humor nehmen. "Das hätte mein letztes Gummibärchen sein können. Du musst besser aufpassen", machte er der 16-Jährigen klar, als sie kurz nach dem Vorfall am Straßenrand anhielten.

Instagram / isabellahartley Isabella Justice Hartley, 2020

Instagram / justinhartley Justin Hartley, Schauspieler

Instagram / isabellahartley Isabella Justice Hartley, 2021

