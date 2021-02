So geht es Christine Brown (48) in ihrer polygamen Ehe wirklich! Die US-Amerikanerin hatte durch die Reality-TV-Show "Sister Wives", die in Deutschland Alle meine Frauen heißt, Bekanntheit erlangt. Die Folgen drehen sich um das Leben von Kody Brown (52) und dessen vier Ehefrauen Meri (50), Janelle (51), Robyn (42) und Christine. Doch dieses Lebensmodell stellt die Familie auch vor große Herausforderungen: Christine gab jetzt zu, durchaus auch mal eifersüchtig auf ihre Schwesterehefrauen zu sein.

In der Auftaktfolge der 15. "Sister Wives"-Staffel feiern Kody und seine Frauen ein langersehntes Wiedersehen: Nach dem Umzug von Las Vegas nach Flagstaff in Arizona vor rund einem Jahr hatte die polygame Familie lange Zeit in getrennten Häusern unterkommen müssen – und das hatte offenbar vor allem Christine zu schaffen gemacht. "Ich werde immer noch sehr eifersüchtig und das tut mir wirklich leid", gab sie einen ehrlichen Einblick in ihre Gefühlswelt.

Der Umzug hat Christines Wohlbefinden in ihrer polygamen Ehe offenbar nachträglich beeinflusst. "Ich habe erwartet, dass wir uns geografisch verändern", machte sie ihren Standpunkt klar und betonte: "Aber was ich nicht erwartet habe, ist, dass ich mich isoliert und getrennt fühle. Es fühlt sich einsam an."

Getty Images Kody Brown mit seinen Frauen Meri, Janelle, Christine und Robyn

Instagram / christine_brownsw Christine Ruth Brown, "Alle meine Frauen"-Star

Getty Images Robyn Brown, Meri Brown, Kody Brown, Christine Brown und Janelle Brown, 2012

