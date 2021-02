Die einstigen Turteltauben beweisen Humor! Die zwei The Big Bang Theory-Darsteller Kaley Cuoco (35) und Johnny Galecki (45) lernten sich am Set lernen und lieben. Nach zwei Jahren Beziehung folgte aber 2009 ihre Trennung. Mittlerweile ist die Beauty wieder verheiratet und teilte eine süße Liebeserklärung an ihren Ehemann Karl Cook am Valentinstag: Die Zeit vor ihm sei total langweilig gewesen, stichelte sie damit zugleich gegen ihren Ex Johnny. Letzterer reagierte nun auf ihren Spruch – und auch Kaley meldete sich zu Wort!

Ein kurzes "Mhm" kommentierte Johnny unter Kaleys Liebesbeweis auf Instagram und deutete an, sich Gedanken darüber zu machen. Anscheinend wusste die Blondine jedoch, wie sie seine Reaktion zu deuten hat und antwortete schlichtweg mit "LOL". Später postete sie einen Screenshot des Chatverlaufs, in dem sie dem Serien-Nerd einen Artikel über ihren vermeintlichen Diss gegen ihn schickte – und sich über den Beitrag lustig machte. Dadurch fühlte sich Johnny aber offenbar in seiner Meinung bestärkt, dass Kaleys Zeilen eine Bedeutung hatten und textete ein scherzhaftes "Ha!" – im Sinne von: "Habe ich doch gesagt" – zurück.

Das ehemalige Liebespaar scheint sich jedoch auch heute noch gut zu verstehen. Das bestätigte auch Kaley bereits in einem Podcast namens "Armchair Expert": "Glücklicherweise sind Johnny und ich [aus der Trennung] so gut herausgekommen. Wir sind uns heute näher als jemals zuvor", erzählte sie. Denn nach ihrer Trennung standen die TV-Stars immerhin noch sieben Jahre zusammen hinter der Kamera.

Instagram / kaleycuoco Kaley Cuoco, Schauspielerin

Getty Images Johnny Galecki und Kaley Cuoco

Getty Images Johnny Galecki, Schauspieler

