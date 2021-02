Da ist aber jemand sichtlich stolz auf sein neues Accessoire! Die Kids des Kardashian-Jenner-Clans werden von Kopf bis Fuß mit Designer-Klamotten verwöhnt. Vor allem Kylie Jenner (23) staffiert ihre Tochter Stormi (3) gern mal mit dem einen oder anderen Luxus-Gadget aus. Doch auch ihre große Schwester Khloé Kardashian (36) weiß, wie sie ihr Töchterchen True (2) verwöhnen kann – und das bewies sie erst vor wenigen Tagen wieder: Khloé lichtete Klein-True mit einer ziemlich teuren Designer-Handtasche ab!

Am Montag teilte die 36-Jährige auf Instagram ein paar Pics ihres mittlerweile schon ziemlich großen Mädchens. Neben dem megastylishen Outfit bestehend aus Hut, weißem Kuschelpulli, rosafarbenem Satinrock und Schnürstiefelchen zog vor allem die kleine Handtasche die Blicke der Fans auf sich. Die umgerechnet fast 1.300 Euro teure Mini-Tasche des Luxus-Labels Louis Vuitton ist auf dem Bild wohl der Hingucker. "Meine kleine Fashionista", betitelte Khloé ihre Insta-Fotostrecke.

Und das True wahrlich eine kleine Fashionista ist, hatte die Unternehmerin bereits in der Vergangenheit öfters demonstriert. Egal ob Louis, Burberry oder Gucci, die Zweijährige ist in Sachen Style einfach immer up to date. Da können Outfits gut und gern mal auch Tausende von Dollar kosten...

Instagram / khloekardashian True Thompson, Tochter von Khloé Kardashian

Instagram / khloekardashian True Thompson und Khloé Kardashian im November 2020

Instagram / khloekardashian True Thompson im Februar 2021

Instagram / khloekardashian True Thompson, Tochter von Khloé Kardashian und Tristan Thompson

Instagram / khloekardashian True Thompson im Dezember 2019

