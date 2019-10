True Thompson (1) wird dazu erzogen, genau wie ihre Mama auf Luxus zu stehen! Die Tochter von Khloe Kardashian (35) ist mit ihren anderthalb Jahren bereits ein echter Netz-Star. Mit süßen Clips und Fotos begeistert sie die Fans ihrer Mutter in den sozialen Medien. Nun bringt die Kleine Khloes Community erneut zum Staunen – jedoch nicht nur wegen ihrer tapsigen Art: True trägt auf aktuellen Aufnahmen ein Designer-Outfit, das mehrere tausend Euro gekostet haben dürfte!

Via Instagram teilte Khloe am Donnerstag einige Bilder und Videos ihrer Tochter mit ihrer Nichte Dream Renee Kardashian (2). Neben den süßen Knuddel-Einheiten der Cousinen fällt besonders Trues Look ins Auge: Der Wonneproppen ist mit UGG-Boots für knapp 90 Euro und einer Mütze des Labels Fendi für 150 Euro geschmückt – das wohl teuerste Accessoire dürfte die kleine Handtasche aus dem Hause Chanel sein. Die Modelle des französischen Modekonzerns sind im Neuverkauf ab 1.000 Euro aufwärts zu haben!

Es ist nicht das erste Mal, dass Khloes Töchterchen von Designer-Produkten umgeben ist. Schon zu Beginn des Jahres hatte die 35-Jährige ein Bild veröffentlicht, das True in einem Meer aus Hermès-Taschen zeigt. Für die Protz-Aufnahme hatte es jede Menge Kritik gehagelt: "Mit diesen Taschen könnte ich all meine Rechnungen bezahlen!", motzte beispielsweise ein User.

Instagram / khloekardashian Dream Renee Kardashian mit ihrer Cousine True Thompson

Instagram / khloekardashian Dream Renee Kardashian mit True Thompson

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashians Tochter True Thompson

