Hat Filip Pavlovic (26) nach dem goldenen Ticket ins Dschungelcamp 2022 nun auch privat den ganz großen Jackpot gezogen? Der ehemalige Bachelor in Paradise-Star wurde erst vor wenigen Wochen von den Zuschauern zum Sieger der Dschungel-Ersatzshow gekürt – und darf somit kommendes Jahr Down Under eine der Promi-Pritschen einnehmen. Ob er nach Australien wohl eine ganz bestimmte Dame mitnehmen wird? In einem Livestream hat Filip nämlich jetzt über seinen Beziehungsstatus geplaudert!

Am Dienstagabend ging der charmante Blondschopf mit seinem Kumpel Serkan Yavuz (27) auf Instagram live. Dabei interessierte viele Fans vor allem eines: Hat der 26-Jährige nach seinem Dschungelshow-Triumph wieder eine neue Partnerin an seiner Seite? "Ich date gerade absolut niemanden. Klar, es gibt immer mal wieder jemanden", erklärte Filip daraufhin. Serkan sei sich aber sicher: Die Frau, der sein Buddy einmal sein Herz schenkt, ergattert einen echten Jackpot!

Einer Sache ist sich Filip aber jetzt schon sicher: Sollte er wieder eine Dame als seine Partnerin im Netz vorstellen, soll sie die Letzte sein. "Die nächste Frau, die mit mir eine Beziehung eingeht, die werde ich heiraten und mit der werde ich Kinder haben. Das hoffe ich." Falls er Mal Vater eines Sohnes werden sollte, hat er sich außerdem schon einen Namen ausgesucht: Sein Mini-Me würde er liebend gerne Sergio nennen.

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Filip Pavlovic im Dschungelshow-Finale

Anzeige

Instagram / serkan___yavuz Serkan Yavuz im Dezember 2020 in Köln

Anzeige

Instagram / filip_pavlovic1 Filip Pavlovic, Influencer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de