Eigentlich könnte es im Leben von Kevin Yanik und seiner Katharina Wagener (25) aktuell nicht besser laufen: Die ehemaligen Are You The One?-Kandidaten haben sich nicht nur verlobt und wollen ihre Liebe mit dem Jawort besiegeln – sie verkündeten auch, dass sie niedlichen Nachwuchs erwarten. Doch ihr Glück wird jetzt von großen Sorgen überschattet: Kevin bangt um das Leben seines geliebten Hundes Louie.

"Wir haben Louie heute Morgen in die Tierklinik bringen müssen", meldete sich Kevin jetzt betroffen auf Instagram zu Wort und erklärte genauer: "Er reagierte heute Morgen nicht mehr auf Ansprache und ist auf dem Weg zur Klinik immer wieder weggetreten." Der Vierbeiner habe nicht nur hohes Fieber, seine Entzündungswerte seien auch sehr hoch. Eine Ursache dafür sei zum jetzigen Zeitpunkt jedoch noch nicht gefunden worden.

Kevin verdeutlichte zudem, wie ernst die Situation ist. "Er liegt jetzt auf der Intensivstation und sein Zustand ist kritisch", erklärte er seiner Community. Aktuell bete er dafür, dass Louie die Behandlung gut übersteht und er seinen tierischen Freund schon bald wieder aus der Klinik abholen kann.

Instagram / kathiwagener Katharina Wagener und Kevin Yanik im September 2020 in Köln

Instagram / kevinyanik Kevin Yanik im April 2020 in Soest

Instagram / kevinyanik Katharina Wagener und Kevin Yanik

