Wie steht es um Kathi Wagener und Kevin Yaniks Beziehung?

Katharina Wagener (29) und Kevin Yanik (26) führen schon seit Jahren eine On-off-Beziehung. Eigentlich hatten sie sich im Mai dieses Jahres endgültig getrennt – aber seit einigen Wochen nähern sie sich doch wieder an. Nun wollen ihre Follower von Kathi wissen, wie der derzeitige Stand ist. "Es ist kompliziert", gibt die Are You The One?-Bekanntheit daraufhin zu. Aber auch ein weiteres Detail plaudert Kathi in ihrem Q&A aus: Wenn Kevin Sex mit einer anderen Frau hätte, fände sie das nicht gut. "Das zu erfahren oder zu hören, würde mich wahrscheinlich erst mal komplett aus der Bahn werfen", gibt sie zu.

Die Influencerin erklärt aber, dass sie und Kevin durchaus gewillt sind, für ihre Beziehung zu kämpfen. "Verrückt wären wir, wenn wir einfach aufgeben und im schlimmsten Fall unseren Kindern den zweiten Elternteil verweigern würden, weil wir den anderen bis zum Lebensende ignorieren würden", betont Kathi. Im Netz folgen sie sich gegenseitig allerdings nicht mehr.

Kennengelernt hatten sich Kevin und Kathi im Jahr 2020 bei "Are You The One?". Danach ging alles Schlag auf Schlag: Sie verlobten sich und bekamen ein Jahr später ihr erstes Kind. Obwohl sie sich dann trennten, rauften sie sich wieder zusammen und bekamen Anfang dieses Jahres ihren zweiten Sohn.

Instagram / kevinyanik Kathi Wagener und Kevin Yanik im März 2023

Instagram / kathiwagener Kathi Wagener und Kevin Yanik, "Are You The One?"-Stars

