Katharina Wagener (25) und Kevin Yanik zeigen das erste Bild ihres ungeborenen Babys! Das Are You The One?-Traumpaar fand im vergangenen Jahr in dem Kuppel-Format zueinander und geht seitdem gemeinsame Wege. Nun machten die beiden gleich mehrere große Ankündigungen: Die zwei Reality-TV-Stars sind verlobt – und erwarten auch schon ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Direkt im Anschluss zeigt Kathi jetzt das erste Ultraschallbild!

Auf Instagram präsentiert die Blondine das Ultraschallpic, das sie mit ihrem Liebsten – der sie strahlend auf Händen trägt – stolz in die Kamera hält. Ihre Aufregung über diesen heftigen Schritt unterstreicht die Influencerin in der Betitelung des Bildes: "Es fühlt sich unbeschreiblich an zu wissen, dass ein kleines Wunder in mir heranwächst. Das Wort 'Familie' bekommt jetzt eine ganz neue Bedeutung." Gleichzeitig macht sie ihrem Verlobten eine große Liebeserklärung: Kathi könne sich keinen besseren Vater für ihr Baby vorstellen als ihren Kevin.

Die Fans sind von diesem niedlichen Post total gerührt – und auch bekanntere Personen bekunden bereits ihre Glückwünsche: "Ich freue mich so besonders doll für euch. Ihr seid einfach so toll zusammen und rundet das Ganze nun perfekt ab. Alles alles Liebe", hat beispielsweise Christin Kaeber (32) kommentiert.

Instagram / kathiwagener Katharina Wagener und Kevin Yanik

Instagram / kevinyanik Katharina Wagener und Kevin Yanik, Reality-TV-Stars

Instagram / christinkaeber Christin Kaeber im November 2020

