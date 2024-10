Kathi verrät: Kümmert sich Kevin Yanik um gemeinsame Kids?

Reality-TV-Star Katharina Wagener (29) hat offen über das Co-Parenting mit seinem Ex-Partner Kevin Yanik (26) gesprochen. Die beiden, bekannt durch Are You The One?, teilen sich die Erziehung ihrer gemeinsamen Kinder. Doch wie die Influencerin nun auf Instagram enthüllt, ist sie meist auf sich allein gestellt. "Ja, ich mache den Großteil allein. Vor allem zurzeit ist er ziemlich beschäftigt mit seinen Sachen. Ich habe mich aber schon daran gewöhnt."

Trotzdem scheint sie sich aber mehr Unterstützung zu wünschen. Wenn sie ihn jedoch frage und es in seinen Tagesablauf passe, nehme er ihr die Kinder auch mal ab. Sie managt den Alltag, übernimmt Betreuung und Organisation für die Kinder und bemüht sich, ihnen trotz der Umstände eine stabile Umgebung zu bieten. Für Kevin und Kathi ist es nicht die erste öffentliche Trennung.

Die Geschichte von Katharina und Kevin begann vor einigen Jahren, als sie sich in der Reality-TV-Welt kennenlernten. Ihre Liebe wurde von Anfang an von der Öffentlichkeit begleitet. Deshalb machen die beiden auch fast jeden Schritt in ihrer Beziehung publik: Die Geburten ihrer Kinder, eine Verlobung, mehrere Trennungen und nun das Co-Parenting.

Instagram / kathiwagener Katharina Wagener mit ihrem Sohn Mariano im Juni 2024

Instagram / kevinyanik Kevin Yanik, Reality-TV-Bekanntheit

