Nicht nur vor der Kamera sprühen die Funken! In dem Netflix-Hit Bridgerton dreht es sich um das Liebesleben der Londoner High Society. Bei Hauptdarsteller Regé-Jean Page läuft es allerdings auch abseits der Dreharbeiten ziemlich gut: Er wurde nun in London gesichtet, ganz innig mit der Sportlerin Emily Brown. Doch nicht nur der Schauspieler hat Schmetterlinge im Bauch. Auch eine ganze Reihe seiner Kollegen sind nicht mehr zu haben.

Wenn Claudia Jessie mal nicht für "Bridgerton" in bodenlangen Gewändern steckt, genießt sie ihre Freizeit mit ihrem Freund Joseph. Den Tontechniker lernte die Schauspielerin vor sechs Jahren in einem Pub kennen, heute leben sie gemeinsam auf einem Hausboot, wie The Tab zusammenfasst. Luke Newton alias Colin Bridgerton ist seit zwei Jahren an Jade Louise Davies vergeben, die Schwester der britischen Love Island-Gewinnerin Amber Davies.

Sabrina Bartlett, die in der Serie als Siena Rosso Antony Bridgerton den Kopf verdreht, ist im wahren Leben mit dem Schauspieler Tom Greaves zusammen. Das Paar zeigt sich ab und zu gemeinsam auf Social Media – hält seine Beziehung ansonsten aber recht privat. Auch von Freddie Stroma (34) gibt es ein paar süße Pärchenbilder. Der Blondschopf verkörpert den Prinzen Friedrich. Seine Ehefrau Johanna Braddy (33) kennt man ebenfalls aus dem Fernsehen, sie spielte unter anderem in der Serie "Quantico" mit.

Golda Rosheuvel alias Königin Charlotte ist seit acht Jahren in festen Händen. Die 51-Jährige ist mit der Theaterproduzentin Shireen Mula zusammen. Die längste Partnerschaft kann die Darstellerin der Portia Featherington, Polly Walker, vorweisen. Sie heiratete 2008 ihren Partner Laurence Penry-Jones. Zudem hat sie aus früheren Beziehungen zwei Kinder.

LIAM DANIEL/NETFLIX Claudia Jessie als Eloise in "Bridgerton"

Instagram / lukenewtonuk Luke Newton und Jade Louise Davies

Instagram / sabrinabartlett Tom Greaves und Sabrina Bartlett, 2018

Instagram / thejohannabraddy Freddie Stroma und Johanna Braddy

Instagram / goldarosheuvel Golda Rosheuvel und Shireen Mula

Getty Images Polly Walker bei der Winter TCA Tour, 2010

