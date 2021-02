Schauspieler Regé-Jean Page ist im vergangenen Dezember durch die Serie Bridgerton einem internationalen Publikum bekannt geworden. In seiner Rolle als Simon Basset, Duke of Hastings verzauberte er unzählige Fans vor den Bildschirmen. Und der Grund dafür ist sicher nicht nur seine schauspielerische Leistung – schon jetzt gilt der Darsteller laut einer Umfrage als einer der heißesten Stars, die Netflix zu bieten hat! Viele Ladys werden deshalb nun ganz stark sein müssen: Regé-Jean Page hat seine Herzensdame offenbar schon gefunden!

Wie DailyMail berichtet, wurde der 31-Jährige vergangene Woche zusammen mit seiner mutmaßlichen Lebenspartnerin gesehen. Ein Paparazzi lichtete die beiden zusammen in North London ab. Der Schnappschuss soll vor dem gemeinsamen Haus entstanden sein. Auf dem Foto umarmen sich die beiden und wirken recht vertraut miteinander. Und damit nicht genug: Seine Auserwählte soll keine Geringere als Sportlerin Emily Brown sein! Sie soll Fußball für die South-West London's FBB Warriors spielen und außerdem als Werbetexterin tätig sein.

Aber die Fans des Dukes von Hastings können sich trotzdem freuen. Kürzlich wurde bekannt gegeben, dass die Erfolgsserie "Bridgerton" bald in eine zweite Runde geht. In der Fortsetzung soll die Figur des Anthony Bridgerton im Fokus stehen. Aber natürlich wird auch der 31-Jährige in der zweiten Staffel wieder in der Rolle des Simon Basset zu sehen sein.

Anzeige

Liam Daniel/ Netflix Regé-Jean Page in "Bridgerton"

Anzeige

Getty Images Regé-Jean Page bei einer BAFTA-Pre-Party, 2020

Anzeige

Getty Images Regé-Jean Page, Darsteller der Netflix-Serie "Bridgerton"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de