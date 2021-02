Fiona Erdmann (32) macht aus ihrem Gewicht kein Geheimnis! Regelmäßig thematisiert die einstige Germany's next Topmodel-Teilnehmerin ihre körperlichen Veränderungen nach der Geburt ihres ersten Kindes. Auch dank ihres Verlobten Moe fühlt sich die Mama keinem Druck ausgesetzt, Gewicht verlieren zu müssen. Kürzlich erzählte das Model seinen Fans sogar, es würde 80 Kilogramm auf die Waage bringen. An dieser Aussage zweifelten die Follower der Schönheit jedoch: Die belehrte Fiona nun aber eines Besseren und stieg vor den Augen ihrer Community auf die Waage!

"Ich wollte euch die pure Realität zeigen", begann Fiona ihr Instagram-Video, indem sie in bequeme Kleidung schlüpfte und ihren Körper im Spiegel filmte. Sie habe letztens verlauten lassen, dass Moe 80 Kilogramm auf dem Rücken hat, wenn er sie trägt. "Und dann meinten alle so: Du wiegst doch keine 80 Kilo! Doch, das tue ich. Das kann ich euch auch beweisen", kündigte die Laufstegschönheit an und stieg daraufhin auf die Waage. "81 Kilo sogar!", stellte die 32-Jährige klar.

Wie viel Gewicht die Waage anzeigt, sei für sie jedoch völlig unerheblich, machte Fiona deutlich. "Es kommt nicht darauf an, wie viel man wiegt, sondern was dahinter steckt", erklärte die Mutter des kleinen Leo Luan ihren Fans. Was sagt ihr dazu, dass sich Fiona vor den Augen ihrer Community auf die Waage stellt? Stimmt unten ab!

Anzeige

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann, Februar 2021

Anzeige

Getty Images Fiona Erdmann auf der Berlin Fashion Week im Juli 2019

Anzeige

Instagram / fionaerdmann Model Fiona Erdmann und Partner Mohammad mit Baby Leo

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de