Am vergangenen Dienstag flimmerte die erste Folge der neuen Staffel von The Masked Singer über die Bildschirme. Das Format erfreut sich wieder einmal großer Beliebtheit und schickt verschiedene Promis ins Rennen um den Sieg – natürlich wie gewohnt in aufwendigen Kostümen. Allerdings musste schon am ersten Abend einer der Teilnehmer die Show verlassen, und dieses Mal traf es die ZDF-Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein (55). Promiflash hat sie verraten, wie sie es schaffte, dass niemand von der Teilnahme erfuhr.

"Ich bin ohnehin relativ viel unterwegs, und die Menschen verlieren teilweise den Überblick, wo ich jetzt gerade wieder stecke. Ich habe allen nur gesagt, dass ich jetzt ein paar Tage in Dortmund bin, und dann hieß es: 'Ja klar, bis dann'", erzählte die 55-Jährige. Sie selbst würde die Geheimnistuerei nicht als Lüge bezeichnen. "Ich habe sie [das Umfeld] vielleicht angeflunkert. Jetzt wissen sie, warum das so war, und das ist aber auch nicht weiter dramatisch", äußerte die Moderatorin gegenüber Promiflash.

Seitdem klar ist, dass Katrin unter dem Schweinekostüm steckte, wird sie mit Nachrichten überschüttet. "Also gerade schrieb mir meine Kollegin: ‘Du coole Socke, dass du dich das traust.' Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was sie meint. Sich trauen? So habe ich das gar nicht empfunden", sagte die Moderatorin. Sie wollte diese Show-Erfahrung einfach mal machen – und tatsächlich habe sie niemand erkannt.

Getty Images Katrin Müller-Hohenstein im Februar 2017

Getty Images ZDF-Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein

ProSieben/Willi Weber Katrin Müller-Hohenstein als das "The Masked Singer"-Schwein 2021

