Sascha Gaugel hinterlässt nach seinem Tod eine große Lücke. Vor wenigen Stunden machten erschütternde Neuigkeiten die Runde: Der Modeschöpfer ist völlig überraschend im Alter von gerade mal 46 Jahren verstorben. Dabei machte sich der Wahl-Hamburger in den vergangenen Jahren besonders in der Promiwelt einen großen Namen – unter anderem war er auch für die Looks von Sophia Thomalla (31) verantwortlich. Im Netz widmete ihm die TV-Bekanntheit nun rührende Worte.

"Wenn du denkst, dass das Jahr 2021 nur besser werden kann, dann kommt der nächste Schicksalsschlag, der uns mit dem Vorschlaghammer gegen die Brust gedonnert wird", teilte Sophia ihre Trauer via Instagram. Sascha sei in den vergangenen zehn Jahren nicht nur ihr Stylist gewesen, sondern auch einer ihrer engsten Vertrauten. "Wir waren uns über all die Jahre gegenseitig immer loyal, hielten immer zueinander wie Pech und Schwefel", erklärte die Blondine weiter. Dieses besondere Verhältnis komme in dieser Branche nur selten vor. Von der plötzlichen Todesmeldung wurde Sophia komplett überrumpelt.

"Ich bin eigentlich jemand, der auch in schwierigen Zeiten meistens passende Worte findet, aber aufgrund des Unvorhersehbaren sind mir das erste Mal die Hände regelrecht gebunden wie bei einer Schreibblockade", versuchte Sophia ihre aktuelle Stimmung in Worte zu fassen. Erst vor wenigen Tagen arbeiteten sie und Sascha noch zusammen – der 46-Jährige stylte Sophia für ihren Auftritt in der Late-Night-Show von Knossi (34). Ein Schnappschuss des fertigen Looks ist nun Saschas letzter Instagram-Post.

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla, TV-Bekanntheit

Instagram / saschagaugel Promi-Stylist Sascha Gaugel

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla im November 2020

