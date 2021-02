Am kommenden Samstag könnte der eine oder andere Zuschauer DSDS durchaus mit Bauer sucht Frau verwechseln! Derzeit sind noch 34 Kandidaten im Rennen um den Titel "Superstar 2021". Und die hatten nach dem zweiten DSDS-Recall eigentlich erwartet, dass es für sie nach ihrem Klosteraufenthalt nun endlich ins sonnige Griechenland geht. Statt am Strand von Mykonos findet die nächste Recall-Runde jedoch wie zuvor im Main-Tauber-Kreis statt – und zwar in einem Stall!

Schon in einem Teaser am Ende der zwölften DSDS-Folge war zu sehen, dass auf die Kandidaten in der kommenden Episode eine besondere Herausforderung wartet: Sie müssen nicht nur vor Dieter Bohlen (67), Maite Kelly (41) und Mike Singer (21) singen, sondern auch vor Kühen und Schafen! Dass die Superstar-Anwärter nun mitten in einem Stall performen müssen, amüsiert Poptitan Dieter extrem: "Das ist die beste Location, die wir in 18 Jahren bei DSDS gefunden haben", wird er in einer RTL-Pressemitteilung zitiert. Sein Großvater habe früher einen Bauernhof geführt, weshalb der 67-Jährige vom Landleben hellauf begeistert ist.

Die Kandidaten werden aber nicht nur inmitten von Kuhmist und Co. singen – sie müssen auch darüber hinaus völlig auf Luxus verzichten und ziehen im Kloster Bronnbach in Gruppenschlafsäle, in denen sie auf Feldbetten und mit Schlafsäcken die Nächte verbringen. Wer sich davon nicht beirren lässt und sowohl die Juroren als auch die Kühe am Ende von sich überzeugen kann, darf sich dann aber umso mehr auf die anstehende Auslandsreise freuen!

