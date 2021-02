In der aktuellen Germany's next Topmodel-Folge mussten nicht alle Mädchen über den Catwalk schreiten! Nur der Hälfte der Girls stand noch bevor, Modelmama Heidi Klum (47) auch mit ihrem Walk überzeugen – der Grund: Elf der Kandidatinnen konnten die Chefjurorin bereits mit ihrem Ballerina-Shoot überzeugen und kamen daraufhin direkt eine Runde weiter. Alex Mariah und Co. durften nun mit Popcorn die Entscheidung von der Couch in dem Model-Loft verfolgen – für einige Zuschauer ein äußerst ungewohnter Anblick!

Besonders die vom Sender zur Verfügung gestellten Snacks schienen dem Publikum zu imponieren. "Können die mal Popcorn rüber rücken?", kommentierte eine Twitter-Nutzerin neidisch. Doch auch das neue Konzept, bei dem die eine Mädels-Gruppe ihre Konkurrenz beim Walk vom heimischen Sofa aus beobachten kann, findet bei den Zuschauern Zuspruch. "Ich finde es cool, wenn die anderen zuschauen können", äußerte sich Ex-GNTM-Girl Johanna (21) in ihrem Instagram-Livestream.

Kurz vor dem spannendsten Teil des Abends wurde der TV-Bildschirm in der Unterkunft der Mädchen dann allerdings schwarz – die Entscheidung, welches Girl die Gruppe verlassen muss, bekamen nämlich nur die Teilnehmerinnen des Eliminationwalks hautnah vor Ort mit. Hättet ihr gerne alle Kandidatinnen beim Walk gesehen? Stimmt ab!

Alex Mariah, GNTM-Kandidatin 2021

GNTM-Kandidatin Johanna

Heidi Klum bei den Dreharbeiten zur 16. Staffel von "Germany's next Topmodel" im November 2020

