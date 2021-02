Kit Harington (34) genießt seine Zeit als frischgebackener Papa! Im Herbst 2020 hatten der Game of Thrones-Star und seine Ehefrau Rose Leslie (34) publik gemacht, dass sie gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Vor wenigen Tagen bestätigten die Turteltauben dann: Ihr Baby ist auf der Welt! Wie sehr der Schauspieler seinen neuen Job als Vater genießt, beweisen nun neue Bilder: Kit geht mit seinem Sohn ganz entspannt in London spazieren!

Paparazzifotos, die unter anderem Daily Mail vorliegen, zeigen den Lockenkopf am Mittwoch bei einem Spaziergang durch die britische Hauptstadt. Während sein Hund brav bei Fuß neben ihm läuft, trägt Kit sein Kind in einer Trage vor der Brust und streichelt den Sprössling liebevoll – es scheint ganz so, als würde der 34-Jährige bereits vollkommen in seiner Vaterrolle aufgehen!

Kit und Rose hatten gegenüber Page Six zwar verraten, wie happy sie nach der Geburt ihres Wonneproppens sind – weitere Details wollten die Eheleute aber noch nicht bekannt geben. Der Name, das Geschlecht und auch das Geburtsdatum sind bisher noch ein Geheimnis.

Getty Images Kit Harington und Rose Leslie bei der "Game of Thrones"-Premiere in L.A. im Juli 2017

MEGA Kit Harington in London, Januar 2021

Getty Images Rose Leslie und Kit Harington

