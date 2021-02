Jennifer Frankhauser (28) spricht offen über ihren Body! Die ehemalige Dschungelcamp-Gewinnerin hatte in der Vergangenheit immer mal wieder mit Gewichtsschwankungen zu kämpfen. So verlor sie im vergangenen Sommer nach ihrer Lipödem-OP sage und schreibe 16 Kilo. Durch zahlreiche Workouts nahm die kleine Schwester von Daniela Katzenberger (34) dann ordentlich an Muskelmasse zu. Doch wie sieht es aktuell mit ihrem Gewicht aus?

Bei einer Frage-Antwort-Runde in ihrer Instagram-Story wollte ein User von der 28-Jährigen wissen, ob sie Probleme habe, ihr Gewicht zu halten. Jenny gab ehrlich zu: "Mein Gewicht schwankt wirklich so wie eine Achterbahn, das ist richtig krass. Ich kann mein Gewicht nicht halten. Ich hab ganz arg zugenommen." Die ehemalige Promi Big Brother-Teilnehmerin sei aber gerade dabei, wieder abzunehmen.

Aber auch wenn Jenny für ihren Geschmack aktuell ein paar Kilo zu viel auf den Rippen hat, weiß sie, dass niemand perfekt ist. Gegenüber Promiflash betonte sie kürzlich: "Ich habe irgendwann aufgehört, mich zu vergleichen und angefangen, mich selbst zu mögen und zu akzeptieren." Trotz ihrer Problemzonen sei die TV-Bekanntheit deshalb im Großen und Ganzen zufrieden mit ihrem Körper.

Anzeige

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser, Influencerin

Anzeige

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser, Influencerin

Anzeige

Instagram / jenny_frankhauser Jennifer Frankhauser, September 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de