Mit diesen Augen lässt es sich gut flirten! Bei Are You The One? suchen Singles aktuell ihr "Perfect Match" und legen sich ordentlich ins Zeug, um ihren passenden Partner zu finden. Dabei sorgt vor allem Marcel Caruso Kaiser immer wieder für Unterhaltung – und zwar nicht nur mit seinem Gefühlschaos, weil er sich nicht zwischen zwei Damen entscheiden kann, sondern eben auch mit seinen kristallblauen Augen. Die bringen die Single-Ladys nämlich zum Schmelzen. Promiflash hat er nun verraten, dass er dabei allerdings etwas nachhilft.

Denn eigentlich hat der Berliner braune Augen. Marcel hat aber einen triftigen Grund für seine Täuschung, wie er im Interview verriet. "Ich wollte nur zeigen bzw. beweisen, was Augen alles ausmachen können. Wir leben in einer sehr oberflächlichen Gesellschaft", beteuerte der Fitnesstrainer. Die anderen Kandidaten hätten zwar immer mal wieder vermutet, dass Marcels Augenfarbe nicht echt sei, aber letztendlich haben sie ihm sein Geflunker abgekauft.

Beinahe wären ihm seine Mitbewohner allerdings auf die Schliche gekommen. "Eine Linse ist mir einmal verrutscht, als ich mein Gesicht gewaschen habe. Es hat keiner gesehen außer die Kameras. Da haben sie mich bekommen, aber was soll's", gab sich Marcel gegenüber Promiflash gelassen.

Marcel

Marcel, "Are You The One?"-Kandidat

Marcel und Laura bei "Are You The One?"

