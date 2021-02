Jessica Paszka (30) liebt ihre Schwangerschaftskurven. Die ehemalige Bachelorette und ihr Verlobter Johannes Haller (33) erwarten gerade ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Im Netz hält die baldige Mama ihre Follower mit regelmäßigen Updates auf dem Laufenden und zeigt immer wieder, wie rund ihr Babybauch mittlerweile geworden ist – so auch jetzt. Auf einem neuen Schnappschuss setzt die Brünette ihre Kugel nun erneut gekonnt in Szene.

Ganz behutsam streichelt Jessi hier ihre schon richtig gerundete Körpermitte, während sie direkt in die Kameralinse schaut. "Ich liebe meinen großen Babybauch", betont sie in ihrem neuesten Instagram-Post. Die 30-Jährige mag aber nicht nur ihre XXL-Kugel, sondern auch den großen Po, den sie durch ihre Schwangerschaft bekommen hat, wie sie in einem früheren Beitrag bereits ausplauderte. Durch einen ihrer gesetzten Hashtags verrät die gebürtige Essenerin außerdem, dass sie aktuell in der 29. Woche ist.

Der hellgrüne kuschelige Dreiteiler, den Jessi trägt, ist übrigens kein neues Outfit. Schon vor ein paar Tagen präsentierte sie ihren Followern diesen Look – und die waren sich überhaupt nicht einig, ob die Loungewear ein modischer Volltreffer oder ein Griff ins Klo war. Einige verglichen den TV-Star mit einem Teletubby, während andere Jessis Modegeschmack lobten.

Instagram / jessica_paszka_ Johannes Haller und Jessica Paszka auf Ibiza

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka im Februar 2021

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka im Februar 2021

